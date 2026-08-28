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Происшествия

Массовое ДТП произошло в Алматы: есть пострадавшие, образовалась пробка

Алматы, ДТП, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38 Фото: Zakon.kz
28 августа 2026 года в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительной информации, у водителя груженного глиной грузовика Sinotruk отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с несколькими легковыми автомобилями, передает корреспондент Zakon.kz.

Массовая авария произошла на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД).

Алматы, ДТП, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, груженный глиной грузовик Sinotruk на "восточке" ниже ул. Толе би собрал одну за другой несколько автомобилей. Затем груженное транспортное средство завернуло на ул. Халиуллина, проехало вдоль бетонного ограждения, после чего опрокинулось на бок.

Алматы, ДТП, автомобили, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, автомобили, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, автомобили, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Из-за массовой аварии движение в направлении ул. Халиуллина, Талгарский тракт остановлено, образовалась пробка.

Алматы, ДТП, ВОАД, пробка, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

По словам водителя Sinotruk, у него отказали тормоза.

Согласно подсчету нашего корреспондента, грузовик столкнулся с шестью автомобилями: Toyota Estima, Kia Cerato, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra, Exeed и Geely.

Алматы, ДТП, ВОАД, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Мужчину с различными переломами и травмами госпитализировали.

Также пострадал ребенок, который находился в Exeed. Прибывшие на место аварии медики осмотрели его, госпитализация не потребовалась. Но позднее родители настояли, чтобы ребенка отправили в больницу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Алматы, ДТП, ВОАД, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, ВОАД, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Позднее на место ДТП пригнали кран, чтобы поднять грузовик.

Алматы, ДТП, ВОАД, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, ДТП, грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:38

Фото: Zakon.kz

После того, как транспортное средство поставили на колеса, движение в сторону Талгарского тракта открыли по одной полосе дороги.

При этом дорогу на месте ДТП нужно будет еще очистить от катка, образовавшегося из-за глины, пропитанной маслом.

Подобная авария произошла в Алматы в ночь на 18 августа 2026 года. Массовое ДТП произошло на ВОАД. По предварительным данным, участниками аварии стали 11 автомобилей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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