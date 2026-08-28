Массовое ДТП произошло в Алматы: есть пострадавшие, образовалась пробка

28 августа 2026 года в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительной информации, у водителя груженного глиной грузовика Sinotruk отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с несколькими легковыми автомобилями, передает корреспондент Zakon.kz.

Массовая авария произошла на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД).

Как рассказали очевидцы, груженный глиной грузовик Sinotruk на "восточке" ниже ул. Толе би собрал одну за другой несколько автомобилей. Затем груженное транспортное средство завернуло на ул. Халиуллина, проехало вдоль бетонного ограждения, после чего опрокинулось на бок.

Из-за массовой аварии движение в направлении ул. Халиуллина, Талгарский тракт остановлено, образовалась пробка.

По словам водителя Sinotruk, у него отказали тормоза.

Согласно подсчету нашего корреспондента, грузовик столкнулся с шестью автомобилями: Toyota Estima, Kia Cerato, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra, Exeed и Geely.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Мужчину с различными переломами и травмами госпитализировали.

Также пострадал ребенок, который находился в Exeed. Прибывшие на место аварии медики осмотрели его, госпитализация не потребовалась. Но позднее родители настояли, чтобы ребенка отправили в больницу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Позднее на место ДТП пригнали кран, чтобы поднять грузовик.

После того, как транспортное средство поставили на колеса, движение в сторону Талгарского тракта открыли по одной полосе дороги.

При этом дорогу на месте ДТП нужно будет еще очистить от катка, образовавшегося из-за глины, пропитанной маслом.

Подобная авария произошла в Алматы в ночь на 18 августа 2026 года. Массовое ДТП произошло на ВОАД. По предварительным данным, участниками аварии стали 11 автомобилей.