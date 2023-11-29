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Вспышка кори: 29 курсантов академии Нацгвардии заболели в СКО

Вспышка кори: 29 курсантов академии Нацгвардии заболели в СКО Фото: Zakon.kz
Курсанты академии Национальной гвардии Петропавловска массово заражаются корью. За последнюю неделю количество заразившихся выросло почти в двое, сообщает Zakon.kz.

Первый случай заболевания среди курсантов выявили 13 ноября. Спустя неделю количество заразившихся увеличилось до 15. На сегодня число заболевших корью курсантов составляет 29 человек. Стоит отметить, что четверо из них уже выписались из стационара, пишет Qazaqstan Media.

"В настоящее время в инфекционном отделении проходят лечение 25 курсантов Академии Национальной гвардии. Четыре учащихся уже выписались. У всех заболевание лёгкой и средней степени тяжести. Больных в отделении реанимации нет". Гульнар Сайлау, пресс-секретарь управления здравоохранения СКО

Медики местной больницы проверяют всех контактировавших курсантов, отметили в облздраве. Из 1 306 человек, которые могли заразиться после контакта с больными, 715 подлежат вакцинации, 656 привиты от кори.

В Северо-Казахстанской области 52 человека находятся на стационарном лечении с диагнозом "корь". Из общего числа заболевших 17 – дети.

По последним данным министерства здравоохранения, которые озвучили 28 ноября, в стране зафиксировали 17 тысяч случаев заражения корью. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% приходится на непривитых детей, рассказала Ажар Гиният, министр здравоохранения.

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