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Иранскую студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на принудительное лечение

медицина, лечение, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 17:01 Фото: pixabay
Иранскую студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджаба, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает Zakon.kz.

Слова министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа, цитирует издание IranWire.

"Сейчас Дарьяи проходит лечение при поддержке своей семьи", – заявил чиновник.

При этом, по данным из независимых источников, ранее у студентки не было никаких проблем с психикой. Правозащитники заявляют, что девушку подвергают лечению сильнодействующими препаратами.

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 17:01

Фото: instagram/chelseahartisme

Напомним, 2 ноября 2024 года, студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу, протестуя против ношения хиджаба. До этого ее подвергли притеснениям за неправильное ношение хиджаба члены военизированного формирования "Басидж". Тогда с нее сорвали платок и одежду.

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