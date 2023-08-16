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Медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысуской области

Медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысуской области Фото: freepik
Прокуратура Жетысуской области проводит проверку в отношении девяти детских лагерей, состояние которых не отвечает требованиям закона. В одном из учреждений работал сотрудник с шизофренией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 16 августа, в лагере "Карлыгаш" Коксуского района продукты для детей вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам закупали без ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности.

"Не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания для детей. Элементарно в меню отсутствовали блюда из свежих овощей. Практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Отсутствуют первичные средства пожаротушения – огнетушители и пожарные гидранты, не обеспечены беспрепятственные выходы эвакуационных путей при пожаре", – говорится в сообщении ведомства.

В некоторых лагерях прокуроры обнаружили просроченные лекарства. В других – нарушения условий проживания и досуга детей. В надзорном органе отметили, что корпуса и дома, а также кухни и санузлы в детских лагерях изношены и требуют капитального ремонта. В лагере "Шагала" Алакольского района игровых оздоровительных комплексов вовсе не оказалось.

"Более того, в одном из лагерей города Текели установлен медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом "параноидная шизофрения", – подчеркнули в прокуратуре Жетысуской области.

Проверки продолжаются. По всем выявленным нарушениям примут меры прокурорского надзора.

До этого нарушения выявили в детских лагерях Шымкента.

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