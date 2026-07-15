#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
468.88
534.1
6.04
Происшествия

Изнасилование 15-летней казахстанки – полиция сделала заявление по резонансному делу

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:28 Фото: pexels
В Актобе 21-летний местный житель взят под стражу по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки. В правоохранительных органах сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Информация о шокирующем инциденте распространилась в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, еще два месяца назад в одном из поселков региона местный житель совершил надругательство над девушкой и до сих пор якобы находится на свободе.

В областном департаменте полиции прокомментировали рассылку, подтвердив, что по данному факту ведется расследование.

"По данному факту полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 15 июля 2026 года в ДП.

Ранее сообщалось, что осужденный за серию особо тяжких преступлений житель Петропавловска вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на насильственные действия сексуального характера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Дело об изнасиловании ребенка в Алматы: полиция сделала громкое заявление
16:49, 29 ноября 2023
Дело об изнасиловании мальчика в Алматы: полиция сделала громкое заявление
Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки
21:07, 24 июля 2023
Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки
Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление
18:46, 08 мая 2024
Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: kffleague.kz
19:32, Сегодня
Полузащитник "Актобе" Бердибек продолжит карьеру в "Иртыше"
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
19:08, Сегодня
Капитан "Астаны" Бейсебеков высказался о подготовке к ответному матчу с "Динамо Сити"
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
18:40, Сегодня
Главный тренер "Астаны" Бабаян объяснил перенос матча КПЛ с "Иртышом"
Фото: UFC
18:15, Сегодня
Царукян допустил выступление на ОИ-2028 по борьбе за Армению или Россию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: