Изнасилование 15-летней казахстанки – полиция сделала заявление по резонансному делу

В Актобе 21-летний местный житель взят под стражу по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки. В правоохранительных органах сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Информация о шокирующем инциденте распространилась в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, еще два месяца назад в одном из поселков региона местный житель совершил надругательство над девушкой и до сих пор якобы находится на свободе.

В областном департаменте полиции прокомментировали рассылку, подтвердив, что по данному факту ведется расследование.

"По данному факту полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 15 июля 2026 года в ДП.

Ранее сообщалось, что осужденный за серию особо тяжких преступлений житель Петропавловска вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на насильственные действия сексуального характера.