Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Водитель легковушки сбил пешехода и устроил массовую аварию в Актобе

Водитель легковушки сбил пешехода и устроил массовую аварию в Актобе Фото: pixabay
Ранним утром 28 ноября водитель Toyota Camry сбил на одной из улиц Актобе пешехода, после чего "собрал" еще одну легковушку и автобус в массовом ДТП, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра на Курсантском шоссе. Водитель Toyota Camry наехал на пешехода, после чего автомобиль изменил траекторию движения и врезался в Volkswagen, который, в свою очередь, столкнулся с автобусом марки Setra, пишет Диапазон.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские начали расследование всех обстоятельств дела.

Примерно в это же время в Усть-Каменогорске произошла смертельная авария, в которой также погиб пешеход. Его на проезжей части сбил водитель автобуса.

Читайте также

Вспышка кори: 29 курсантов академии Нацгвардии заболели в СКО
Вспышка кори: 29 курсантов академии Нацгвардии заболели в СКО
Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске
Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске
мошенничество
Два миллиона тенге требовали мошенники у пенсионерки из Рудного
Мария Мельникова
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
жилье, цены, ипотека, Казахстан
Будут ли снижаться цены на жилье в Казахстане
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления