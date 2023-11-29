Водитель легковушки сбил пешехода и устроил массовую аварию в Актобе
Фото: pixabay
Ранним утром 28 ноября водитель Toyota Camry сбил на одной из улиц Актобе пешехода, после чего "собрал" еще одну легковушку и автобус в массовом ДТП, сообщает Zakon.kz.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра на Курсантском шоссе. Водитель Toyota Camry наехал на пешехода, после чего автомобиль изменил траекторию движения и врезался в Volkswagen, который, в свою очередь, столкнулся с автобусом марки Setra, пишет Диапазон.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские начали расследование всех обстоятельств дела.
Примерно в это же время в Усть-Каменогорске произошла смертельная авария, в которой также погиб пешеход. Его на проезжей части сбил водитель автобуса.
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