Водитель легковушки сбил пешехода и устроил массовую аварию в Актобе

Ранним утром 28 ноября водитель Toyota Camry сбил на одной из улиц Актобе пешехода, после чего "собрал" еще одну легковушку и автобус в массовом ДТП, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра на Курсантском шоссе. Водитель Toyota Camry наехал на пешехода, после чего автомобиль изменил траекторию движения и врезался в Volkswagen, который, в свою очередь, столкнулся с автобусом марки Setra, пишет Диапазон.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские начали расследование всех обстоятельств дела.

Примерно в это же время в Усть-Каменогорске произошла смертельная авария, в которой также погиб пешеход. Его на проезжей части сбил водитель автобуса.