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Двух человек госпитализировали с крупного пожара в хостеле Алматы

Два человека госпитализировали с крупного пожара в хостеле Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Отравление угарным газом получили два человека, находившихся в хостеле, где ранним утром 30 ноября произошел пожар. В огне погибли 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают в Управлении общественного здоровья Алматы, двух человек привезли кареты скорой помощи с места пожара в хостеле по улице Ади Шарипова.

"Один пострадавший госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение". Пресс-служба упрздрава Алматы

На месте работают семь бригад парамедиков. Пострадавшим, в том числе, оказывают психологическую помощь.

В 05:30 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших в огне. 59 человек смогли самостоятельно спастись из горящего здания.

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