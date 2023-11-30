Установлены личности всех погибших при пожаре в алматинском хостеле
Фото: Zakon.kz
30 ноября 2023 года при пожаре в одном из алматинских хостелов погибли 13 человек. Личности всех установлены. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
По данным алматинской полиции, из 13 погибших:
- четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2),
- девять – граждане Казахстана.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Алматы
Ранним утром 30 ноября 2023 года в Алматы произошла трагедия: в одном из хостелов в результате крупного пожара погибли 13 человек.
В пресс-службе Управления здравоохранения города отметили, что четверо пострадавших при пожаре обратились в больницу. Одну женщину госпитализировали.
Материал по теме
Гибель 13 человек в хостеле Алматы: возбуждено уголовное дело
В свою очередь аким Ерболат Досаев, посетивший место пожара, подтвердил, что среди погибших в результате инцидента есть иностранцы. По последним данным, известно о гибели граждан Узбекистана и России.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript