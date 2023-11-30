Установлены личности всех погибших при пожаре в алматинском хостеле

30 ноября 2023 года при пожаре в одном из алматинских хостелов погибли 13 человек. Личности всех установлены. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

По данным алматинской полиции, из 13 погибших:

четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2),

девять – граждане Казахстана.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Алматы

Ранним утром 30 ноября 2023 года в Алматы произошла трагедия: в одном из хостелов в результате крупного пожара погибли 13 человек.

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В пресс-службе Управления здравоохранения города отметили, что четверо пострадавших при пожаре обратились в больницу. Одну женщину госпитализировали.

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В свою очередь аким Ерболат Досаев, посетивший место пожара, подтвердил, что среди погибших в результате инцидента есть иностранцы. По последним данным, известно о гибели граждан Узбекистана и России.