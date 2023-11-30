Бухгалтер детского центра три года воровала бюджетные деньги в Жамбылской области

Шуский районный суд Жамбылской области вынес приговор в отношении бухгалтера Детско-юношеского центра краеведения и туризма, которая три года растрачивала деньги из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 30 ноября, бухгалтер детско-юношеского центра в Шуском районе три года незаконно перечисляла деньги из бюджета под видом авансов сотрудникам. В общей сложности она успела присвоить более 9,9 млн тенге, пока ее махинации не раскрыло надзорное ведомство.

В августе 2023 года прокуратура при проверке выявила растрату бюджетных средств и начала досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК. Следствие поручили Департаменту экономических расследований области.

Шуский районный суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Ей также запретили заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее растрату 223 млн тенге из бюджета выявили в Жезказгане.