Пьяная девушка насмерть сбила женщину во дворе

В Астане пьяная девушка во дворе жилого дома сбила насмерть женщину и врезалась в три машины, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Астаны, 28 ноября во дворе жилого дома 20-летняя водитель автомашины Toyota Camry сбила пешехода, после врезалась в три автомобиля на парковке.

В результате ДТП 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Как отметили в полиции, водитель Toyota была пьяна.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Назначены необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

Девушку водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в Актобе пьяный водитель, подвозивший ночью после вечеринки молодую девушку, не справившись с управлением, на большой скорости влетел в ограждение. В результате пассажирка скончалась на месте, а водителя приговорили к тюремному сроку.