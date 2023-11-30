Генпрокуратура: Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 30 ноября 2023 года рассказал, в чем конкретно подозревают экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Умиралиев сообщил, что подробности дела озвучивать не будет, так как есть тайна следствия.

"Возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью, также был задержан и водворен в изолятор временного содержания его родственник – за укрывательство данного вида преступления и недонесение о преступлении в органы полиции. В тот день он был с ним и не сообщил о том, что было совершено тяжкое преступление, в полицию. Более того, он содействовал в укрывательстве этого преступления", – добавил замгенпрокурора.

По его словам, в рамках уголовного дела проводятся исследования и по их результатам следственные органы предоставят дополнительную информацию.

"По ответственности – уголовная ответственность. Ввиду того, что это тяжкое преступление – убийство с особой жестокостью – там предусмотрена санкция, связанная с лишением свободы. Дело Бишимбаева находится на особом контроле генпрокурора. Сейчас, с учетом требований УПК, я не могу разглашать данные досудебного расследования, но заверяю, что данное дело еженедельно обсуждается под непосредственным контролем генпрокурора", – указал Жандос Умиралиев.

23 ноября 2023 года глава МВД РК Ержан Саденов сообщил, что итоги расследования по делу Куандыка Бишимбаева полиция огласит в скором будущем. Подробнее здесь.