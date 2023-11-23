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Дело Бишимбаева: глава МВД рассказал о ходе расследования

Дело Бишимбаева: глава МВД рассказал о ходе расследования Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Сената 23 ноября рассказал о расследовании дела в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов сообщил, что итоги расследования по делу Куандыка Бишимбаева полиция огласит в скором будущем.

"Расследование проводится. Директор гастроцентра является родственником (Бишимбаева. – Прим. ред.). На сегодня уголовное дело расследуется, никаких проблем нет. Мы в скором будущем закончим. Все лица установлены, они в рамках уголовного процесса имеют статус. Все записи восстановлены. Дело идет своим чередом", – сказал глава МВД. 

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев дал поручения МВД по делу Бишимбаева.

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