Дело Бишимбаева: глава МВД рассказал о ходе расследования
Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Сената 23 ноября рассказал о расследовании дела в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Ержан Саденов сообщил, что итоги расследования по делу Куандыка Бишимбаева полиция огласит в скором будущем.
"Расследование проводится. Директор гастроцентра является родственником (Бишимбаева. – Прим. ред.). На сегодня уголовное дело расследуется, никаких проблем нет. Мы в скором будущем закончим. Все лица установлены, они в рамках уголовного процесса имеют статус. Все записи восстановлены. Дело идет своим чередом", – сказал глава МВД.
9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.
15 ноября Касым-Жомарт Токаев дал поручения МВД по делу Бишимбаева.
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