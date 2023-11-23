Дело Бишимбаева: глава МВД рассказал о ходе расследования

Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Сената 23 ноября рассказал о расследовании дела в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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