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В Шымкенте родители искали сына два года и нашли

В Шымкенте пожилые родители искали сына два года и нашли Фото: polisia.kz
34-летний мужчина пропал в Шымкенте в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Со слов родственников, он вышел из дома и не вернулся. На установление его местонахождения были задействованы сотрудники отдела криминальной полиции.

"В ходе розыскных мероприятий стражи порядка проверили все возможные места, где мог находиться пропавший и направили ориентировки коллегам в соседние регионы. В результате проделанной работы мужчину нашли в Алматы на одном из строительных объектов, где он работал по найму", – рассказали в ДП Шымкента. 

Мужчину доставили в Шымкент. Пожилые родители и сестра выразили искреннюю признательность сотрудникам полиции за помощь. 


Ранее в Актау брат и сестра нашли друг друга спустя 27 лет. 

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Анастасия Стативкина
Шымкент
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