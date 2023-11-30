В Шымкенте родители искали сына два года и нашли

34-летний мужчина пропал в Шымкенте в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Со слов родственников, он вышел из дома и не вернулся. На установление его местонахождения были задействованы сотрудники отдела криминальной полиции.



"В ходе розыскных мероприятий стражи порядка проверили все возможные места, где мог находиться пропавший и направили ориентировки коллегам в соседние регионы. В результате проделанной работы мужчину нашли в Алматы на одном из строительных объектов, где он работал по найму", – рассказали в ДП Шымкента.

Мужчину доставили в Шымкент. Пожилые родители и сестра выразили искреннюю признательность сотрудникам полиции за помощь.





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