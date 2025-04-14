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Общество

Пропавшую в Шымкенте школьницу нашли в Алматы

Пропавшую в Шымкенте школьницу нашли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 19:43 Фото: Polisia.kz
В Алматы полицейские разыскали пропавшую школьницу из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Подросток" сотрудники полиции во время патрулирования аллеи на улице Пушкина нашли 16-летнюю школьницу, которая числится в розыске как без вести пропавшая в Шымкенте.

"Несовершеннолетняя пояснила, что самостоятельно прибыла в Алматы без ведома родителей. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры по обеспечению ее безопасности – девочка была временно помещена в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до прибытия законных представителей".Начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков

Стражи порядка отметили, что с родителями девочки будет проведена беседа, направленная на укрепление семейных связей и предотвращение повторных случаев самовольного ухода.

Ранее сообщалось, что в Алматы нашли девушку, которая считалась без вести пропавшей с 2021 года.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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