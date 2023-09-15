Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Десятки девушек поставили на учет полицейские Шымкента за занятие проституцией

Десятки девушек поставили на учет полицейские Шымкента за занятие проституцией Фото: Zakon.kz
Полицейские Шымкента провели двухдневный рейд по выявлению фактов оказания секс-услуг. К ответственности привлекли десятки человек, сообщает Zakon.kz.

Оперативные мероприятия "Stop-трафик" в мегаполисе начались 13 сентября. За два дня полицейские выявили десятки нарушений и привлекли к ответственности виновных, передает Otyrar со ссылкой на Департамент полиции.

"За два дня отработки полицейские выявили 8 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. А за приставание в общественных местах по ст. 449 Административного кодекса наказаны 48 лиц", – сказано в сообщении.

Кроме того, на учет за занятие проституцией полицейские поставили 43 девушки.

Ранее стало известно о том, что в Петропавловске администратор сауны предлагала интимные услуги своей знакомой. За это женщина предстанет перед судом за "содержание притона".

Читайте также

МЦРИАП прокомментировали отключение вещания телеканалов
В МЦРИАП прокомментировали отключение вещания телеканалов
Проблемы с трансляцией казахстанских каналов
Эфир всех телеканалов пропал почти на всей территории страны
Рабочий погиб под обвалом земли в Петропавловске
Рабочий погиб под обвалом земли в Петропавловске
Мария Мельникова
Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления