Десятки девушек поставили на учет полицейские Шымкента за занятие проституцией

Полицейские Шымкента провели двухдневный рейд по выявлению фактов оказания секс-услуг. К ответственности привлекли десятки человек, сообщает Zakon.kz.

Оперативные мероприятия "Stop-трафик" в мегаполисе начались 13 сентября. За два дня полицейские выявили десятки нарушений и привлекли к ответственности виновных, передает Otyrar со ссылкой на Департамент полиции.

"За два дня отработки полицейские выявили 8 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. А за приставание в общественных местах по ст. 449 Административного кодекса наказаны 48 лиц", – сказано в сообщении.

Кроме того, на учет за занятие проституцией полицейские поставили 43 девушки.

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