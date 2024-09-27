"Требуется массажистка": казахстанка обманом завлекала девушек в проституцию

В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело по факту содержания притонов и сводничества, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда, с октября 2021 года по май 2023 года подсудимая размещала в Instagram объявления о трудоустройстве в качестве массажисток.

"Встречалась с откликнувшимися на ее объявление девушками и предлагала им заняться проституцией. Для этого К. арендовала квартиры в городе Костанае и в Telegram принимала заказы клиентов", – рассказали в суде.

Сумма "сделки" составляла от 10 000 до 25 000 тенге.

В суде подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась. Это послужило смягчающим ответственность обстоятельством.

Приговором суда женщина признана виновной в сводничестве с корыстной целью и приговорена к лишению свободы на 2 года 6 месяцев условно.

Приговор в законную силу не вступил.

В Алматы, между тем, ранее рассмотрели резонансное уголовное дело в отношении женщины, организовавшей бизнес по предоставлению элитных эскортниц. Ее осудили на 6,5 лет лишения свободы.