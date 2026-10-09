Квартира в центре Алматы оказалась с неожиданным "назначением": что обнаружили полицейские

В одной из квартир в Алмалинском районе Алматы полицейские выявили притон для занятия проституцией, сообщает Zakon.kz.

Подробности 8 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Квартира в одном из многоквартирных домов по улице Желтоксан в Алмалинском районе использовалась не для проживания. Полицейские выявили здесь притон для занятия проституцией. В помещении находились две женщины – 35-летняя жительница Карасайского района и ее 20-летняя знакомая из Костанайской области. Обе признались, что оказывали интимные услуги за деньги".

Женщин доставили в районное управление полиции. По данному факту проводится проверка, действиям участниц и владельца квартиры дана правовая оценка.

В ДП Алматы гражданам напомнили: предоставление жилья заведомо для занятия проституцией также влечет установленную законом ответственность.

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5 октября 2026 года стало известно, что в Алматы накрыли сомнительную квартиру. Войдя в арендованное жилье, полицейские застали внутри четырех женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Предварительно установлено, что каждая выполняла свою роль: одна занималась администрированием, другая принимала заявки, еще две, предположительно, оказывали интимные услуги.