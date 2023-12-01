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"Чем меньше одежды, тем больше денег": интимными фото шантажировали десятки девушек в Костанае

"Чем меньше одежды, тем больше денег": интимными фото шантажировали десятки девушек в Костанае Фото: freepik
В Костанае полицейские задержали двух предполагаемых вымогателей, угрожавших 40 жертвам, сообщает Zakon.kz.

Факт вымогательства денежных средств выявили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Костанайской области при координации прокуратуры региона.

Преступники, злоупотребляя доверием молодых девушек, вымогали денежные средства путем шантажа под угрозой распространения интимных фотографий и видео с их участием.

Подробностями дела поделился начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов:

"Жертвам через чат-бот предлагалось вначале станцевать на видео, а после снимать с себя одежду. За каждую манипуляцию девушкам падал донат в виде электронных денежных средств. В конце бот присылал сообщение, что за нераспространение этих видео в социальные сети нужно самой заплатить. Если денег нет, то нужно вступить в половую связь с кем-нибудь из знакомых в онлайн-режиме".

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 194 "Вымогательство" УК РК.

Уже установлено, что потенциальными жертвами вымогателей стали около 40 девушек.

По делу изъяты электронные носители информации, содержащие интимные фото и видеоматериалы. По ним назначены соответствующие экспертизы. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

"Если вы стали жертвой противоправных деяний, или вам стало известно о таких фактах, просим незамедлительно обращаться в полицию", – добавили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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