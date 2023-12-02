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Краснокнижного архара застрелил в природном заказнике житель Мангистау

Краснокнижного архара застрелил в природном заказнике житель Мангистау Фото: предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Тушу архара, который занесен в Красную книгу, а также оружие и боеприпасы нашли инспекторы природного заказника во время рейда в машине местного жителя, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы Кызылсайского природного парка под руководством главы государственного природного заказника "Жабайушкан" проводили очередной рейд, когда в местечке Бурибас заметили автомобиль Nissan Patrol. При проверке в автомобиле инспекторы нашли тушу краснокнижного архара, пишет Лада.

"В багажнике, помимо этого, находились охотничий карабин "Вепрь-307" калибра 7,62 с 11-тью пулями, гладкоствольное охотничье ружьё Franchi 12 калибра с 26 пулями, а также два охотничьих ножа. Подозреваемый в браконьерстве мужчина оказался жителем Жанаозеня". Жулдызбек Есенгалиев, руководитель природного заказника "Жабайушкан"

Все материалы инспекторы передали в полицию, где завели уголовное дело по статье 337 УК РК "Незаконная охота, в том числе совершенная с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введён запрет на пользование".

Ранее стало известно, что за последние три года численность архаров в Мангистау выросла на 18 процентов. Если в 2021 году их было 861, то в 2023 насчитывается уже 1059 голов. При этом, архары все еще остаются на грани исчезновения из-за чего животные занесены в Красную книгу.

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Мангистау Мангистауская область
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