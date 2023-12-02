Три человека погибли в ДТП трассе Атырау - Актобе

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. ДТП произошло 30 ноября на 424-м километре дороги Актобе - Атырау - Астрахань, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции Атырауской области, Lada 2114 столкнулся с грузовиком Iveco.





В результате ДТП погиб 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Обстоятельства аварии изучают правоохранительные органы.

1 декабря три человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Шымкент. Авария унесли жизни 40-летнего водителя Huyndai Sonata и двух пассажиров. Они погибли на месте происшествия.