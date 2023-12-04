Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупный пожар пять часов тушили на хранилище агрокомпании в Костанайской области

Крупный пожар пять часов тушили на хранилище агрокомпании в Костанайской области Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В сушильной камере агрокомпании произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Загорелись 20 тонн семечек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Пожар произошел в ночь на 2 декабря в поселке Федоровка Костанайской области. В отдельно стоящей зерносушилке загорелись 20 тонн семечек.

Площадь пожара составила 200 кв.м. Выехавшие на вызов пожарные боролись с пламенем более пяти часов, сообщают в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области.


Известно, что хранилища принадлежат местной аграрной фирме, которая занимается выращиванием зерновых и прочих культур.

Ранее крупный пожар, разгоревшийся на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, потушили в Восточно-Казахстанской области.

Читайте также

Четверо суток искали двух подростков в Степногорске
Четверо суток искали двух подростков в Степногорске
Из-за пожара в доме эвакуировали 80 человек огнеборцы Усть-Каменогорска
Из-за пожара в доме огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 80 человек
Бахыт Айбар Алдиярович
Пропавший 4-летний мальчик из Туркестана найден мертвым
Мария Мельникова
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: