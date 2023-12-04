Крупный пожар пять часов тушили на хранилище агрокомпании в Костанайской области

В сушильной камере агрокомпании произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Загорелись 20 тонн семечек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Пожар произошел в ночь на 2 декабря в поселке Федоровка Костанайской области. В отдельно стоящей зерносушилке загорелись 20 тонн семечек.

Площадь пожара составила 200 кв.м. Выехавшие на вызов пожарные боролись с пламенем более пяти часов, сообщают в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области.





Известно, что хранилища принадлежат местной аграрной фирме, которая занимается выращиванием зерновых и прочих культур.

Ранее крупный пожар, разгоревшийся на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, потушили в Восточно-Казахстанской области.