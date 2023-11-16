Крупный пожар потушили в Шемонаихе
Фото: скриншот видео
Пожар, разгоревшийся на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, потушили в ВКО, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, пожар полностью ликвидирован в 21:02. Общая площадь составила 300 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Шемонаихинском районе пожарные и сотрудники крестьянского хозяйства боролись с пожаром по улице Жукова на территории крестьянского хозяйства. Отмечалось, что в гараже находились на временном хранении около 40 тонн семян подсолнуха и порядка 30 тонн пшеницы.
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