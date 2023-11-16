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Крупный пожар потушили в Шемонаихе

пожар в гараже Фото: скриншот видео
Пожар, разгоревшийся на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, потушили в ВКО, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, пожар полностью ликвидирован в 21:02. Общая площадь составила 300 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Шемонаихинском районе пожарные и сотрудники крестьянского хозяйства боролись с пожаром по улице Жукова на территории крестьянского хозяйства. Отмечалось, что в гараже находились на временном хранении около 40 тонн семян подсолнуха и порядка 30 тонн пшеницы.

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пожар в гараже
Крупный пожар разгорелся в гараже грузовых автомобилей в Шемонаихе
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Шемонаиха
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