Около 9 часов тушили крупный пожар на пилораме в Семее

Крупный пожар произошел на территории пилорамы в Семее. Огонь охватил древесину на площади 400 кв. метров, также загорелась шелуха семян подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на улице Глинки. Судя по опубликованным кадрам, пожар был крупным: над территорией пилорамы поднимались языки пламени высотой в несколько метров.

На месте был организован штаб пожаротушения и развернуты три боевых участка. Для борьбы с огнем задействовали шесть пожарных стволов.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, спасатели организовали ее подвоз тремя автоцистернами и одной водовозной машиной. Всего к тушению привлекли 47 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

Первое сообщение о пожаре поступило около полуночи 4 октября. В 9 утра в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее грузовой автомобиль загорелся на трассе Алматы – Екатеринбург.