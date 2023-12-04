Крупный пожар пять часов тушили в хранилище агрокомпании в Костанайской области
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В сушильной камере агрокомпании произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Загорелись 20 тонн семечек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
Пожар произошел в ночь на 2 декабря в поселке Федоровка Костанайской области. В отдельно стоящей зерносушилке загорелись 20 тонн семечек.
Площадь пожара составила 200 кв. м. Выехавшие на вызов пожарные боролись с пламенем более пяти часов, сообщают в пресс-службе Департамента по ЧС Костанайской области.
Известно, что хранилища принадлежат местной аграрной фирме, которая занимается выращиванием зерновых и прочих культур.
Ранее крупный пожар, разгоревшийся на территории крестьянского хозяйства в гараже для грузовых автомобилей, потушили в Восточно-Казахстанской области.
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