Четверо суток искали двух подростков в Степногорске

Два друга-подростка из Степногорска четыре дня находились в розыске. Их нашли на одной из дач и передали в руки полицейским, сообщает Zakon.kz.

Родители двух 14-летних подростков обратились в полицию 2 декабря с заявлением о пропаже детей. Взрослые рассказали, что из дома школьники ушли еще 29 ноября и после их никто не видел, передает 716kz.

"В ходе первоначальных поисковых мероприятий установлено, что в день исчезновения ребята вместе ушли гулять, но домой так и не вернулись. Сразу же после поступления заявлений, полицейскими были организованы поисковые мероприятия как на территории г. Степногорска, так и в соседних населенных пунктах. Вместе с правоохранителями поиски осуществляют волонтеры и неравнодушные горожане. Создано несколько поисковых групп, проверяются дачные массивы, подвалы и другие объекты". Пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

На поиски мальчиков направили полицейских и волонтеров, которые разыскивали детей двое суток. Нашел пропавших подростков на даче местный житель. Мужчина передал мальчков полицейским, рассказали участники поисковой операции.

Накануне стало известно, что погибшим нашли пропавшего ранее четырехлетнего мальчика в Туркестанской области. После трехдневных поисков тело ребенка нашли в септике у соседнего дома.