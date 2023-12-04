Автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области
Фото: pixabay
Автомобиль загорелся вблизи экибастузского села Кулаколь в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Pavlodarnews.kz, огонь полностью охватил машину.
"Площадь пожара составила 8 кв. м. Пламя потушили через 38 минут после вызова. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в автосервисе Караганды.
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