Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автомобиль сгорел на трассе Павлодарской области

, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 09:45
22 июня 2024 года на трассе Кызылорда – Павлодар загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению МЧС, пожар произошел субботним утром близ Экибастуза.

Потушили почти уже полностью сгоревший автомобиль за 32 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – резюмировали в ведомстве.

20 июня в городе Зайсане в отдельно стоящем здании произошел пожар. Огонь охватил 1200 кв. м.

Читайте также

В Семее горел огромный склад с аммиачной селитрой
В Семее горел огромный склад с аммиачной селитрой
Атырау
Жители Атырау пожаловались на мусор в городе
полиция
Смерть юноши в фонтане прокомментировали в КазНУ
Мухит Турсынали
Павлодарская область Экибастуз Пожар 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: