Автомобиль сгорел на трассе Павлодарской области
22 июня 2024 года на трассе Кызылорда – Павлодар загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению МЧС, пожар произошел субботним утром близ Экибастуза.
Потушили почти уже полностью сгоревший автомобиль за 32 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – резюмировали в ведомстве.
20 июня в городе Зайсане в отдельно стоящем здании произошел пожар. Огонь охватил 1200 кв. м.
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