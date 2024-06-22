Автомобиль сгорел на трассе Павлодарской области

22 июня 2024 года на трассе Кызылорда – Павлодар загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению МЧС, пожар произошел субботним утром близ Экибастуза.

Потушили почти уже полностью сгоревший автомобиль за 32 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – резюмировали в ведомстве.

20 июня в городе Зайсане в отдельно стоящем здании произошел пожар. Огонь охватил 1200 кв. м.

