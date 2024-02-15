Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спрыгнувшую с моста школьницу спасли в Усть-Каменогорске

спасли школьницу в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В городе Усть-Каменогорске девушка-подросток прыгнула с Иртышского моста. Очевидцы сообщили о случившемся спасателям, сообщает Zakon.kz.

Оперативно к месту происшествия на лодке прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, Андрей Дубихин, Медет Ахметов, которые помогли уже вытащившему из ледяной воды своему коллеге, руководителю спасательного подразделения, Виталию Скляр и двум участвующим в спасении мужчинам, оказавшимся поблизости, оказать первую помощь пострадавшей.

спасли школьницу в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


"Не дожидаясь врачей скорой помощи, прибывшие к месту пожарный-спасатель Эльдар Зарипханов,водитель Куаныш Муратханов, Дияс Мукаев заместитель оперативного дежурного, водитель Нуржан Базаркулов, старший инструктор-спасатель Евгений Головченко экстренно доставили спасенную, 2008 года рождения в медучреждение, где ее госпитализировали". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщается, подросток выпал с балкона многоэтажки в Уральске.

Читайте также

Грузовой автомобиль повалил газопровод в Мангистауской области
Грузовик повалил газопровод в Мангистауской области
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: