Спрыгнувшую с моста школьницу спасли в Усть-Каменогорске

В городе Усть-Каменогорске девушка-подросток прыгнула с Иртышского моста. Очевидцы сообщили о случившемся спасателям, сообщает Zakon.kz.

Оперативно к месту происшествия на лодке прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, Андрей Дубихин, Медет Ахметов, которые помогли уже вытащившему из ледяной воды своему коллеге, руководителю спасательного подразделения, Виталию Скляр и двум участвующим в спасении мужчинам, оказавшимся поблизости, оказать первую помощь пострадавшей.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО





"Не дожидаясь врачей скорой помощи, прибывшие к месту пожарный-спасатель Эльдар Зарипханов,водитель Куаныш Муратханов, Дияс Мукаев заместитель оперативного дежурного, водитель Нуржан Базаркулов, старший инструктор-спасатель Евгений Головченко экстренно доставили спасенную, 2008 года рождения в медучреждение, где ее госпитализировали". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщается, подросток выпал с балкона многоэтажки в Уральске.