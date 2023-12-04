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Подросток решил покатать друга и девушку и попал в массовое ДТП в Кокшетау

ДТП, авария Фото: polisia.kz
Вечером 3 декабря в дежурную часть УП города Кокшетау поступила информация о том, что произошло ДТП с участием нескольких автомашин. Полицейские установили, что виновником аварии стал 16-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель авто Honda Odyssey, двигаясь по улице Ташенова и не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением. Выехав за пределы проезжей части дороги, допустил наезд на припаркованную на стоянке Hyundai i40. От столкновения Hyundai i40 отбросило назад, в результате машина наехала на ограждение мечети. Тем временем Honda Odyssey, проехав дальше, допустила наезд на металлическую опору уличного освещения и наехала на ВАЗ-2107.

После ДТП водитель Honda Odyssey скрылся в неизвестном направлении.

"Полицейским все же удалось установить виновника ДТП. Им оказался 16-летний местный житель, решивший вместе с 14-летним другом и 17-летней девушкой прокатиться по городу. Машина принадлежала отцу 14-летнего друга, который ввиду отсутствия даже не догадывался, что дети без разрешения взяли его автомашину". Пресс-служба ДП Акмолинской области

B результате ДТП автомашинам нанесены механические повреждения, имуществу отдела ЖКХ при акимате города Кокшетау нанесен ущерб. Honda Odyssey водворена на специализированную автостоянку.

Назначена экспертиза, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на трассе в Павлодарской области.

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Елена Беляева
ДТП Акмолинская область Кокшетау
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