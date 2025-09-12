#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Происшествия

В Кокшетау полицейский предотвратил несчастный случай

несчастный случай, Кокшетау, трагедия, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 19:01 Фото: Polisia.kz.
В дежурную часть УП Кокшетау поступило сообщение о том, что на крыше пятиэтажного жилого дома находится мужчина, собирающийся совершить прыжок вниз. Прибывший на место полицейский Азамат Албаков поднялся на крышу и в последний момент успел спасти мужчину, сообщает Zakon.kz

Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не собирался совершать суицид. По его словам, он пытался таким способом попасть в свою квартиру на пятом этаже, так как потерял ключи.

Фото: Polisia.kz.

Азамат Албаков отметил, что в подобных случаях действия сотрудника полиции могут стать решающими для спасения человеческой жизни.

"Когда поступает такой вызов, в голове только одна мысль – главное, спасти человека", – сказал Азамат Албаков.

После инцидента с мужчиной была проведена профилактическая беседа, и он был передан участковому инспектору. 

Ранее сообщалось, что маленькому пациенту из аула потребовалась срочная медицинская помощь в Кокшетау, в этом ему помог вертолет МЧС.

