В Кокшетау полицейский предотвратил несчастный случай
Фото: Polisia.kz.
В дежурную часть УП Кокшетау поступило сообщение о том, что на крыше пятиэтажного жилого дома находится мужчина, собирающийся совершить прыжок вниз. Прибывший на место полицейский Азамат Албаков поднялся на крышу и в последний момент успел спасти мужчину, сообщает Zakon.kz
Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не собирался совершать суицид. По его словам, он пытался таким способом попасть в свою квартиру на пятом этаже, так как потерял ключи.
Фото: Polisia.kz.
Азамат Албаков отметил, что в подобных случаях действия сотрудника полиции могут стать решающими для спасения человеческой жизни.
"Когда поступает такой вызов, в голове только одна мысль – главное, спасти человека", – сказал Азамат Албаков.
После инцидента с мужчиной была проведена профилактическая беседа, и он был передан участковому инспектору.
