В Кокшетау полицейский предотвратил несчастный случай

В дежурную часть УП Кокшетау поступило сообщение о том, что на крыше пятиэтажного жилого дома находится мужчина, собирающийся совершить прыжок вниз. Прибывший на место полицейский Азамат Албаков поднялся на крышу и в последний момент успел спасти мужчину, сообщает Zakon.kz

Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не собирался совершать суицид. По его словам, он пытался таким способом попасть в свою квартиру на пятом этаже, так как потерял ключи.

Фото: Polisia.kz.

Азамат Албаков отметил, что в подобных случаях действия сотрудника полиции могут стать решающими для спасения человеческой жизни.

"Когда поступает такой вызов, в голове только одна мысль – главное, спасти человека", – сказал Азамат Албаков.

После инцидента с мужчиной была проведена профилактическая беседа, и он был передан участковому инспектору.

