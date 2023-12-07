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Военнослужащий спас мужчину из горящего авто в Астане: героя наградили медалью

Военнослужащий спас мужчину из горящего авто в Астане: героя наградили медалью Фото: скриншот с видео
Старший сержант Мейрамбек Искаков спас водителя из горящего автомобиля в Астане, когда вышел в магазин. За героический поступок военнослужащего наградили медалью, сам он рассказал подробности случавшегося, сообщает Zakon.kz.

3 декабря Мейрамбек Искаков вышел в магазин и увидел горящий автомобиль, стоящий на парковке. Оперативные действия военнослужащего спасли жизнь водителю автомобиля. Подробности случавшегося рассказал сам Мейрамбек Искаков в интервью Sarbaz.kz.

"Выйдя в магазин и проходя мимо переулка, я заметил, что там загорелась машина. Я сразу же позвонил в 101, сообщил адрес и о том, что произошло возгорание автомобиля. После я набрал активиста нашего дома, который администрирует все соседские чаты в мессенджерах и попросил, чтобы жители убрали все машины с парковки". Мейрамбек Искаков

После звонков Искаков сам начал тушить пожар подручными средствами, воду попросил в магазине. Ему помогали прохожие. Подключился также местный житель Константин.

"После того, как соседи убрали машины, только одна машины осталась возле горящей Мазды – Тойота Камри. Я пролез между двумя машинами, чтобы проверить, не перекинулся ли огонь на соседнюю машину. В этот момент я заметил, как дверь Мазды открылась и оттуда пытается выбраться человек – водитель, надышавшийся угарным газом. Я резко подбежал и начал вытаскивать его из машины. Оттащил его на газон и попытался привести в чувство, используя снег". Мейрамбек Искаков


Убедившись, что в машине больше нет людей, Мейрамбек и Константин дождались пожарный расчет. Также, говорит военнослужащий, он удостоверился, что пострадавшему ничего не угрожает.

"Врачи сказали, что с водителем все в порядке и на этой ноте я убыл домой". Мейрамбек Искаков

На службе Искаков отчитался перед начальством о спасении человека, признает он. Командир бригады подал ходатайство вышестоящему руководству. Искакова представили к медали, похвалили и дали выходной, говорит он.

Накануне, 6 декабря, Мейрамбека Искакова наградили медалью «Ел қорғаны».

Ранее стало известно, что прибывший на вызов в сельский дом участковый Федеровского района Костанайской области выломал запертую дверь и спас из горящего дома угоревшего мужчину.

Ранее пожилую женщину спас военнослужащий военной полиции Вооруженных сил Жетысуской области. ЧП произошло в Талдыкоргане.

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