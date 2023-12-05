Застройщика в Актау подозревают в растрате денег дольщиков на 400 млн тенге

Уголовное дело в отношении руководства ТОО "Багис" о присвоении и растрате денег дольщиков расследуют в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 5 декабря, в Актау идет расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Багис". Директора фирмы подозревают в присвоении и растрате вверенных ему денег дольщиков при строительстве ЖК "Атамекен".

"Следствием установлено, что директор ТОО с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершения строительства жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге", – говорится в сообщении АФМ.

Руководителя ТОО по решению суда отправили под стражу. Сейчас идет следствие, ожидаются дополнительные судебные экспертизы. По их результатам действиям подозреваемого дадут окончательную правовую оценку. Прочую информацию пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее в Астане задержали руководителей двух строительных компаний, которые собрали с дольщиков 4 млрд тенге и не завершили возведение домов.