"Избивали группой, но задержаны только трое": убийство парня расследуют в Кызылорде

В Кызылорде по факту убийства местного жителя задержали троих подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала сестра погибшего Анастасия, страшная трагедия произошла возле кафе 8 октября 2026 года.

"По имеющейся у нас информации, в нападении участвовали 12 человек. Моего братишку избивали группой, удар пришелся в область сердца. Но на данный момент задержаны только трое. При этом, как нам известно, следствие рассматривает версию, что избивали его только трое, хотя есть свидетели, которые утверждают, что нападение совершала группа из 12 человек. Я не утверждаю, что все 12 человек виновны в одинаковой степени. Но я требую, чтобы роль каждого была тщательно проверена, показания свидетелей услышаны, а ни один причастный к этому страшному преступлению не остался без внимания следствия", – написала девушка в Instagram.

Она обратилась к Генпрокуратуре, МВД, прокуратуре и полиции с просьбой "взять расследование под особое внимание, проверить все свидетельские показания, установить действия каждого участника нападения и дать объективную правовую оценку произошедшему".

На публикации отреагировали в полиции региона.

"8 октября по факту убийства жителя Кызылорды возбуждено уголовное дело. По данному инциденту задержаны и водворены в изолятор временного содержания трое подозреваемых. Изучены все изъятые видеозаписи. Сведения о возможном участии в произошедшем других лиц проверяются. Роль и степень участия каждого из фигурантов получат правовую оценку по итогам расследования. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции", – заявили в пресс-службе ДП Кызылординской области накануне, 26 октября.

26 октября 2026 года стало известно, что в Кызылорде отверткой убили подростка. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего, и заявили, что подозреваемый помещен в Областной центр временной адаптации для несовершеннолетних. Также отмечалось, что в рамках расследования зарегистрировано уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как рассказала в соцсетях сестра погибшего, трагедия произошла 21 октября на центральной площади Кызылорды. По ее словам, между погибшим подростком и его 13-летним знакомым возник конфликт из‑за 1 000 тенге, который закончился ударом отверткой в грудь. Несовершеннолетний погиб на месте.