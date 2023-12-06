Полиция ВКО прокомментировала уголовное дело в отношении Дины Смаиловой
Фото: Instagram/dinatansari
Следователи Восточно-Казахстанской области расследуют уголовное дело по фактам мошенничества в отношении главы проекта "НеМолчиKZ" Дины Тансари (Смаилова), сообщает Zakon.kz.
В региональной полиции уточнили, что 16 октября 2023 года Иртышским ОП УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК.
Статья 190 часть 3: Мошенничество, совершенное:
- в крупном размере;
- лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- в отношении двух или более лиц.
"В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия, по результам которых будет дана правовая оценка".Пресс-служба ДП ВКО
Также отмечено, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Примечательно, что Дина Cмаилова на странице в своем Telegram-канале 5 декабря 2023 года заявила, что фонд по-прежнему продолжает работать.
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