Три казахстанца получили реальные сроки за групповое нападение на полицейских

Реальные сроки за групповое нападение на полицейских получили жители райцентра в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В марте 2023 года компания мужчин распивала спиртное во дворе многоквартирного дома. Они были замечены двумя участковыми инспекторами, которые несли службу по охране общественного порядка. Стражи порядка сделали замечание мужчинам, что те совершают административное правонарушение.

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В ответ трое из нарушителей повели себя агрессивно и набросились на представителей власти с кулаками. Одному из участковых пришлось после предупреждения и выстрела в воздух применить травматическое оружие, лишь эта мера остановила разгоряченных алкоголем мужчин.

"По данному факту были задержаны подозреваемые 21, 28 и 39 лет. Следствие и суд длились полгода, в сентябре был озвучен приговор. Старший из обвиняемых получил 3 года и 6 месяцев, двое других — 3 года лишения свободы", — рассказал начальник отдела полиции Мамлютского района СКО Петр Климов.

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