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Законодательство РК

Три букмекерские конторы могут лишить лицензии в Казахстане

Три букмекерские конторы могут лишить лицензии в Казахстане Фото: unsplash
С начала 2023 года Министерство культуры и спорта Казахстана аннулировало в судебном порядке лицензии пяти букмекерских контор, сообщает Zakon.kz.

"Министерство культуры и спорта ведет работу по аннулированию в судебном порядке лицензий трех букмекерских контор. С начала года аналогичным образом уже была прекращена деятельность пяти букмекеров, работавших с нарушениями законодательства", – рассказали в пресс-службе МКС РК.

В ведомстве отметили, что число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в два раза: если в начале 2021 года в стране действовали 38 букмекерских контор, то на сегодня их 16, из которых фактически работают 12.

"Для того, чтобы сократить их количество, Министерство культуры и спорта также проводит разъяснительную работу. Например, за последние три года букмекерами были добровольно сданы 15 лицензий".Пресс-служба МКС РК

По словам вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева, работа в этом направлении будет усилена.

"На сегодня при участии министерства культуры и спорта разработаны 3три законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса", – отметил он.

Ранее в Министерстве культуры и спорта РК рассказали, сколько денег в бюджет с начала 2023 года принесли туристские взносы (так называемый bed tax).

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