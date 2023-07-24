Три букмекерские конторы могут лишить лицензии в Казахстане

С начала 2023 года Министерство культуры и спорта Казахстана аннулировало в судебном порядке лицензии пяти букмекерских контор, сообщает Zakon.kz.

"Министерство культуры и спорта ведет работу по аннулированию в судебном порядке лицензий трех букмекерских контор. С начала года аналогичным образом уже была прекращена деятельность пяти букмекеров, работавших с нарушениями законодательства", – рассказали в пресс-службе МКС РК.



В ведомстве отметили, что число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в два раза: если в начале 2021 года в стране действовали 38 букмекерских контор, то на сегодня их 16, из которых фактически работают 12.

"Для того, чтобы сократить их количество, Министерство культуры и спорта также проводит разъяснительную работу. Например, за последние три года букмекерами были добровольно сданы 15 лицензий". Пресс-служба МКС РК

По словам вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева, работа в этом направлении будет усилена.

"На сегодня при участии министерства культуры и спорта разработаны 3три законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса", – отметил он.

Ранее в Министерстве культуры и спорта РК рассказали, сколько денег в бюджет с начала 2023 года принесли туристские взносы (так называемый bed tax).