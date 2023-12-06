В Атырау у предпринимателей вымогали 10 миллионов тенге

Преступную группу, вымогавшую деньги у предпринимателей, задержали атырауские полицейские. Злоумышленники задержаны 6 декабря сотрудниками УПЭ. Они пытались вымогать у индивидуальных предпринимателей 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Полицейские с поличным задержали подозреваемых, 1991 г.р., 1996 г. р., 1996 г.р. и 1998 г.р., при передаче 2 млн 600 тысяч тенге.







"Установлено, что подозреваемые являются представителями ДРТ. Группа шантажировала потерпевших с марта и собиралась завладеть около 5 млн тенге. Подозреваемые задержаны и выясняется их причастность к другим преступлениям". Пресс-служба ДП Атырауской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РК.

Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау.