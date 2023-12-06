Алматинцы на грани самосуда: мужчина на деткой площадке показывал половые органы
Кадры "задержания" попали в сеть.
Astana TV отмечает, что инцидент произошел на перекрестке улиц Розыбакиева и Сатпаева. По словам очевидцев, мужчина снимал штаны перед детьми. Особенно старался перед девочками на детской площадке. За этим его и застали неравнодушные граждане.
Пока алматинцы ждали стражей порядка, они устроили злоумышленнику допрос, на котором тот признал только часть обвинений:
– Ты зачем штаны снимал возле детей?
– Там детей вообще не было!
В Департаменте полиции Алматы подтвердили задержание 27-летнего подозреваемого. В его действиях усмотрели мелкое хулиганство и теперь алматинцу грозит до 15 суток ареста.
"Как информировали в отделе полиции при управлении полиции Бостандыкского района, правонарушитель, гражданин А. 1996 г.р. задержан. Его действия квалифицированы по ст. 434 ч. 1 КоАП РК", – уточнили правоохранители.
Ранее сообщалось, что школьницу пытался изнасиловать сосед в Алматинской области.