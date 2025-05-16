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Мир

Бразильянка отрезала супругу половые органы, приготовила их и съела с фасолью

бразильянка отрезала супругу половые органы и приготовила их с бобами, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 19:18 Фото: pixabay
Жительницу Бразилии обвиняют в том, что она отрезала 37-летнему супругу половые органы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ultimo Segundo, пара проживала вместе. В какой-то момент мужчина пропал, и родственники обратились в полицию. Стражи порядка нашли его недалеко от дома, но спасти не сумели. Когда сотрудники правоохранительных органов стали выяснять обстоятельства произошедшего и опрашивать его супругу, женщина предоставила противоречивую информацию, и у полиции появились подозрения.

Согласно данным издания, затем супруга призналась в том, что она узнала о непристойном контенте, который ее возлюбленный смотрел в соцсетях. В порыве женщина напала на мужчину и отрезала ему половые органы. Бразильянка также призналась, что приготовила их с фасолью и съела часть блюда.

Дело все еще расследуют, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что японка из ревности истязала бойфренда – она отрезала палец и хранила в холодильнике.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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