Алматинцы на грани самосуда: мужчина на детской площадке показывал половые органы

Алматинцы едва не устроили самосуд над любителем демонстрировать половые органы. Мужчины скрутили подозрительного гражданина и передали его полиции, сообщает Zakon.kz.

Кадры "задержания" попали в сеть.

Astana TV отмечает, что инцидент произошел на перекрестке улиц Розыбакиева и Сатпаева. По словам очевидцев, мужчина снимал штаны перед детьми. Особенно старался перед девочками на детской площадке. За этим его и застали неравнодушные граждане.

Пока алматинцы ждали стражей порядка, они устроили злоумышленнику допрос, на котором тот признал только часть обвинений:

– Ты зачем штаны снимал возле детей? – Там детей вообще не было!

В Департаменте полиции Алматы подтвердили задержание 27-летнего подозреваемого. В его действиях усмотрели мелкое хулиганство и теперь алматинцу грозит до 15 суток ареста.

"Как информировали в отделе полиции при управлении полиции Бостандыкского района, правонарушитель, гражданин А. 1996 г.р. задержан. Его действия квалифицированы по ст. 434 ч. 1 КоАП РК", – уточнили правоохранители.

Ранее сообщалось, что школьницу пытался изнасиловать сосед в Алматинской области.