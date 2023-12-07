Коммунальная авария: в трубы системы теплоснабжения Щучинска попал мазут

Коммунальная катастрофа произошла в курортном Щучинске. В трубы системы городского теплоснабжения попал мазут. Его оказалось настолько много, что он течет теперь даже из батарей. Из-за аварии пришлось перевести школьников на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, о том, что в батареях вместо горячей воды – мазут, жители Щучинска узнали случайно. Перед морозами многие поспешили выпустить воздух из радиаторов, чтобы в квартирах было теплее. Открыли краны и увидели мазут.

"Когда открыла, я увидела, что течет очень густая такая смесь. И я быстренько перекрыла кран, потому что я все забрызгала: мебель, пол, и поэтому больше открывать не рискнула. Я теперь представляю, что будет в наших батареях. Будут ли у нас там батареи чистые, сумеют ли их промыть или нет?" – рассказала жительница Щучинска.

В городской гимназии №8 узнали о ЧП, когда радиаторы стали внезапно остывать. Сантехники грешили на воздушные пробки в системе. Попытались выпустить воздух и ужаснулись. Брызги горячего мазута разлетелись повсюду. Технички уже второй день отмывают классы и коридоры.

"Похолодания в батареях были, ну, местами, получается, у нас же металлические. И мы обратились в нашу организацию, которая обслуживает. Они приехали, свои работы сделали. Сейчас вот у меня персонал, получается, отрабатывает, ну, моют, подготавливают. На сегодняшний день у нас школа перешла на дистанционный формат обучения". Директор школы-гимназии №8 г. Щучинска Гульмира Калиева

Тепловики не скрывают, что мазут действительно попал в трубы. Произошла авария, когда в котельной – она отапливает 76 домов – запускали отопление. Но оптимизма там не теряют и даже пытаются убедить население, что все не так уж грязно. Правда, сколько именно технической смазки оказалось в батареях, непонятно. Пока известно только о 5 многоэтажках.

"На линии паропровода произошел свищ, что повлек за собой небольшое попадание водомазутной смести в систему подпитки. Далее это ушло все в систему отопления. Проводятся работы по сепарации, улавливанию мазута на 12 котельных, ну, смесей мазутных, и промывке системы отопления школы и зданий". Замдиректора ТОО "Жана турмыс" Асхат Ильдебаев

Горожане боятся, что даже после промывки мазут в батареях все равно останется. Они забьются, и тогда нужно будет менять. И делать это придется, скорее всего, за свой счет.

Ранее, в ноябре, коммунальная авария произошла в Атырау. Жители микрорайона Нурсая утопали в фекалиях. Запах нечистот проник в квартиры.