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Токаев в Актюбинской области, памяти шахтеров и коммунальная авария в Щучинске – главное к утру

Токаев в Актюбинской области, памяти шахтеров и коммунальная авария в Щучинске – главное к утру Фото: пресс-служба Акорды, pexel, pixabay
Касым-Жомарт Токаев посетил накануне Актюбинскую область. Вышло видео в память о погибших на шахте Костенко. Мазут потек из батарей в Щучинске из-за коммунальной аварии на теплосетях – школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Токаев в Актюбинской области

Президент Токаев посетил накануне Актюбинскую область. В ходе рабочей поездки глава государства посетил школу-гимназию Smart Bilim, построенную за счет частных инвестиций и ознакомился со спортзалом, столовой и кабинетом ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления.

Также президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения Heriot-Watt University, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. Здесь Токаеву представили разработки ученых.

После Касым-Жомарт Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса и опробовал один из столов для пинк-понга лично.

Памяти шахтеров

Родные, друзья и коллеги опубликовали видео в память по погибшим на шахте Костенко 46-ти горнякам.

"Время идет… А боль потерь не становится меньше… Пусть там, на небе вам будет хорошо и спокойно!" – подписали видео близкие погибших.

Коммунальная авария в Щучинске

Коммунальная катастрофа произошла в курортном Щучинске. В трубы системы городского теплоснабжения попал мазут. Его оказалось настолько много, что он течет теперь даже из батарей. Из-за аварии пришлось перевести школьников на дистанционное обучение.

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