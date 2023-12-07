Токаев в Актюбинской области, памяти шахтеров и коммунальная авария в Щучинске – главное к утру

Касым-Жомарт Токаев посетил накануне Актюбинскую область. Вышло видео в память о погибших на шахте Костенко. Мазут потек из батарей в Щучинске из-за коммунальной аварии на теплосетях – школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Токаев в Актюбинской области

Президент Токаев посетил накануне Актюбинскую область. В ходе рабочей поездки глава государства посетил школу-гимназию Smart Bilim, построенную за счет частных инвестиций и ознакомился со спортзалом, столовой и кабинетом ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления.

Также президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения Heriot-Watt University, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. Здесь Токаеву представили разработки ученых.

После Касым-Жомарт Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса и опробовал один из столов для пинк-понга лично.

Памяти шахтеров

Родные, друзья и коллеги опубликовали видео в память по погибшим на шахте Костенко 46-ти горнякам.

"Время идет… А боль потерь не становится меньше… Пусть там, на небе вам будет хорошо и спокойно!" – подписали видео близкие погибших.

Коммунальная авария в Щучинске

Коммунальная катастрофа произошла в курортном Щучинске. В трубы системы городского теплоснабжения попал мазут. Его оказалось настолько много, что он течет теперь даже из батарей. Из-за аварии пришлось перевести школьников на дистанционное обучение.

Новости Казахстана

Число заразившихся корью кадетов Нацгвардии СКО выросло до 43.

Школьников наградили в Атырау за проект по дорожной безопасности.

Мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау.

Актюбинка пострадала при обрушении лестницы в подъезде многоквартирного дома.

В Атырау у предпринимателей вымогали 10 миллионов тенге.

Полсотни животных в Алматинской области остались без приюта из-за пожара.

В Алматы мужчина на деткой площадке показывал половые органы.

Около 15 тысяч дефектов на автодорогах нашли полицейские в Жамбылской области.

В Уральске подорожает проезд в автобусах.

Уникальное приложение для изучения казахского языка создали в ВКО.

Массовую драку со стрельбой устроили в Атырау.

Едкий дым с маслозавода возмущает жителей Абайской области.

Смерть от укола: сделавшая инъекцию медсестра продолжает работать в больнице Караганды.

Военнослужащий спас мужчину из горящего авто в Астане: героя наградили медалью.

12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг.