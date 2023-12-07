Токаев в Актюбинской области, памяти шахтеров и коммунальная авария в Щучинске – главное к утру
Токаев в Актюбинской области
Президент Токаев посетил накануне Актюбинскую область. В ходе рабочей поездки глава государства посетил школу-гимназию Smart Bilim, построенную за счет частных инвестиций и ознакомился со спортзалом, столовой и кабинетом ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления.
Также президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения Heriot-Watt University, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. Здесь Токаеву представили разработки ученых.
После Касым-Жомарт Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса и опробовал один из столов для пинк-понга лично.
Памяти шахтеров
Родные, друзья и коллеги опубликовали видео в память по погибшим на шахте Костенко 46-ти горнякам.
"Время идет… А боль потерь не становится меньше… Пусть там, на небе вам будет хорошо и спокойно!" – подписали видео близкие погибших.
Коммунальная авария в Щучинске
Коммунальная катастрофа произошла в курортном Щучинске. В трубы системы городского теплоснабжения попал мазут. Его оказалось настолько много, что он течет теперь даже из батарей. Из-за аварии пришлось перевести школьников на дистанционное обучение.
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