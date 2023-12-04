Смерть полицейского от укола, подснежники в декабре и омбудсмен о гибели детей в колодцах – главное к утру
Смерть полицейского от укола
В причинах смерти 40-летнего Торежана Макашева, скончавшегося 8 ноября после укола с антибиотиком, разбираются следователи Караганды. Как сообщили родные, мужчина умер от анафилактического шока, который стремительно развился после укола антибиотика. В смерти полицейского родственники винят врачей.
Подснежники в декабре
Сказочный сюжет развернулся в горах Алматы в начале декабря. В первые дни зимы в Заилийском Алатау зацвели подснежники. Фотографиями распустившихся цветов поделился фотограф Дмитрий Доценко.
Омбудсмен о гибели детей в колодцах
Детский омбудсмен Динара Закиева призвала наказать должностых лиц, которые не обеспечили безопасность и допустили халатность. Такое заявление сделала уполномоченная по правам детей после двух случаев гибели детей при падении в открытые люки.
Новости Казахстана
Александр Бублик обыграл соперника в финале выставочного турнира России.
Мадина Садвакасова поделилась неожиданным фактом из детства.
Неожиданное заявление сделала ставшая впервые мамой Ерке Есмахан.
Житель Актау задолжал знакомому деньги и лишился свободы на двое суток.
80 человек эвакуировали из горящего дома пожарные Усть-Каменогорска.
Жители пригородного поселка 20 лет ждут дорогу в ЗКО.
Крупный пожар пять часов тушили на хранилище агрокомпании в Костанайской области.
Четверо суток искали двух подростков в Степногорске.
Жители Костаная не согласны с новостройкой в жилом массиве.
Виртуальную юрту разработали школьники Семея.
Мировые события
Изменение флага Кыргызстана: в Бишкеке разгорелся скандал.
Более 40 человек погибли в результате наводнения в Танзании.
Землетрясения на Филиппинах: за сутки зафиксировано более сотни афтершоков.
Парижский теракт: появились подробности смертельного нападения возле Эйфелевой башни.
Ксению Собчак высмеяли за откровенное фото.
Участника "Дома-2" избили во время съемок выпуска.