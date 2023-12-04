Смерть полицейского от укола, подснежники в декабре и омбудсмен о гибели детей в колодцах – главное к утру

Карагандинский полицейский скоропостиженно скончался после укола антибиотика. В горах Алматы зацвели подснежники в декабре. Детский омбудсмен высказалась о гибели детей в канализационных люках, сообщает Zakon.kz.

Смерть полицейского от укола

В причинах смерти 40-летнего Торежана Макашева, скончавшегося 8 ноября после укола с антибиотиком, разбираются следователи Караганды. Как сообщили родные, мужчина умер от анафилактического шока, который стремительно развился после укола антибиотика. В смерти полицейского родственники винят врачей.

Подснежники в декабре

Сказочный сюжет развернулся в горах Алматы в начале декабря. В первые дни зимы в Заилийском Алатау зацвели подснежники. Фотографиями распустившихся цветов поделился фотограф Дмитрий Доценко.

Омбудсмен о гибели детей в колодцах

Детский омбудсмен Динара Закиева призвала наказать должностых лиц, которые не обеспечили безопасность и допустили халатность. Такое заявление сделала уполномоченная по правам детей после двух случаев гибели детей при падении в открытые люки.

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