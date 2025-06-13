Алматинка впала в кому после укола популярным антибиотиком

В Алматы женщина впала в кому после укола популярным антибиотиком, несмотря на пробу на аллергию. Супруг пострадавшей Арсен Усенбеков винит медиков в нерасторопности, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал КТК, что каждый день узнает у медиков о состоянии супруги, 46-летней Толкын Ажыбековой. С его слов, женщина обратилась в клинику с жалобами на кашель и одышку. Врачи заподозрили пневмонию, но после тщательного осмотра диагноз изменили на бронхит. Женщине назначили лечение, в том числе популярный антибиотик. Укол обернулся для семьи настоящей трагедией.

"Третьего числа, во вторник, моя жена пришла в 28-ю поликлинику на процедуры. В этот момент у нее случился шок, потеряла сознание. Мы не знаем, что именно ей ввели. Была ли проба, как все произошло – непонятно. Врачи говорят, пробу делали. У нее произошла аллергия на препарат. Все случилось из-за него". Арсен Усенбеков

Мужчина считает, что медики упустили время. Когда женщине стало плохо, медсестры якобы не сразу поняли, что делать. Скорую в итоге ждали 20 минут.

"Парни из скорой так и сказали мне, сердце не билось 15-20 минут. Поэтому они вкололи адреналин. В поликлинике этого не сделали. Сейчас уже 10 день она в коме. Ее мозг полностью не функционирует. А дома ее ждут наши двое детей. Ищут маму, постоянно спрашивают". Арсен Усенбеков

Но врачи поликлиники виноватыми себя не считают. По их словам, пациентка об аллергии не сообщила, более того, дала письменное согласие на процедуру. А после того как состояние ухудшилось, вызвали скорую и начали оказывать помощь.

"Была ли аллергическая реакция? Есть ли на данный медикамент или другие аллергические реакции? На тот момент пациентка все отрицала. И информированное согласие было подписано. Оно имеется в истории болезни. Ей было назначено лечение, где был антибиотик ЦЕФ-3 назначен. Сначала была введена проба. На саму уже пробу была дана анафилактическая реакция. Нашими же коллегами-докторами быстро была оказана неотложная помощь. Вызвана скорая бригада. В дальнейшем пациентка была передана, после всех мероприятий, фельдшерам скорой помощи. И доставлена на стационарное лечение". Замдиректора по лечебной работе городской поликлиники №28 Дидар Ерменбаев

Теперь Толкын находится в больнице. По словам супруга, сюда врачи скорой помощи привезли ее уже без сознания. Женщину экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациентки оценивают как тяжелое. Она находится в реанимации.

Супруг пострадавшей подал заявление в полицию. Там начали расследование.

"В настоящее время проверку профильную проводит Департамент качества оказания медицинских услуг. После получения заключений которого по делу будет принято процессуальное решение. В случае если врачебная ошибка будет подтверждена специалистами, будет возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РК". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Если вина медиков подтвердится, за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей им может грозить до пяти лет тюрьмы. Сами врачи не могут дать никаких прогнозов по состоянию Толкын.



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