Жители Актау почувствовали землетрясение

Утром 7 декабря 2023 года жители Актау у моря почувствовали подземные толчки. Как оказалось, эпицентр землетрясения находился в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейского сейсмоцентра, магнитуда составила 5,7.

Эпицентр находился в Каспийском море.

Фото: emsc-csem.org

Толчки, как отмечают местные жители, ощущались на протяжении нескольких минут.

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz сообщения о том, что их "шатает из стороны в сторону" и "дома звенит посуда".

"Я лично ощутила вибрацию и у меня посуда немного звенела. Захожу в интернет, а там сообщения о том, что другие тоже ощутили. Похоже, что землетрясение. Сначала подумала, что показалось. Сидела на диване и начало качать из стороны в сторону", – заявляют горожане.

Также и сейсмические станции сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана зарегистрировали землетрясение 7 декабря в 10:15. В Актау землетрясение ощущалось на 3 балла.