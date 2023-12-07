Жители Актау почувствовали землетрясение
По данным Европейского сейсмоцентра, магнитуда составила 5,7.
Эпицентр находился в Каспийском море.
Фото: emsc-csem.org
Толчки, как отмечают местные жители, ощущались на протяжении нескольких минут.
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz сообщения о том, что их "шатает из стороны в сторону" и "дома звенит посуда".
"Я лично ощутила вибрацию и у меня посуда немного звенела. Захожу в интернет, а там сообщения о том, что другие тоже ощутили. Похоже, что землетрясение. Сначала подумала, что показалось. Сидела на диване и начало качать из стороны в сторону", – заявляют горожане.
Также и сейсмические станции сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана зарегистрировали землетрясение 7 декабря в 10:15. В Актау землетрясение ощущалось на 3 балла.