Украл субсидии на 253 млн тенге: жителю Карагандинской области дали реальный срок

Суд в Карагандинской области вынес приговор предпринимателю, который совершил хищение инвестиционных субсидий в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 7 декабря, региональный департамент ведомства завершил досудебное расследование по факту хищения инвестиционных субсидий в особо крупном размере.

Субсидии предоставили из бюджета, чтобы возместить местным аграриям затраты на покупку комплектов солнечных панелей. С 2018-го по 2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области подавал заявки на получение субсидий. Для этого он использовал фиктивные документы, в которых специально завышал стоимость оборудования.

В итоге предпринимателю необоснованно выплатили 253 млн тенге. После того, как нарушения выявил областной департамент АФМ, в его отношении начали расследование.

"Приговором суда подозреваемого признали виновным и осудили на 6,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет, с возмещением причиненного ущерба", – сообщили в пресс-службе АФМ.

Ранее стало известно, что в хищении более 370 млн тенге подозревают специалистов Центра занятости в Алматы.