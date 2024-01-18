50 млн тенге украли при строительстве жилого дома в Акмолинской области

Городской суд Кокшетау вынес приговор фигурантам дела о крупных хищениях при строительстве жилой многоэтажки. Реальный срок получил в том числе замруководителя управления строительства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 18 января в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, о крупном хищении при строительстве жилого дома в Щучинске стало известно благодаря проверке, которую провели прокуроры.

Сотрудники ведомства выяснили, что управление строительства приняло в эксплуатацию многоэтажку на 100 квартир, при возведении которой допустили многочисленные дефекты и отклонения от проектно-сметной документации. Сумма хищений превысила 50 млн тенге. После этого Антикор начал расследование дела по ч. 4 ст. 189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") в регионе.

Дело рассматривал Кокшетауский городской суд. Вину подсудимых полностью доказали. По итогам процесса заместителя руководителя управления строительства приговорили к восьми годам лишения свободы, руководителя подрядной организации – к семи годам. Эксперт, который проводил технический надзор за строительством объекта, получил два года лишения свободы.

"Приговор опротестован прокуратурой области, и осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане при строительстве двух жилых домов украли более 250 млн тенге.