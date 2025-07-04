Интерпол спас казахстанку из рабства в Камбодже

Казахстанское подразделение Интерпола предотвратило трудовое рабство казахстанки в Камбодже, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 4 июля 2025 года, гражданка Казахстана вылетела в Камбоджу по предложению работы администратором в гостинице. Но по прибытии выяснилось, что это было прикрытие. Ей угрожала эксплуатация в условиях трудового рабства.

Казахстанка смогла обратиться за помощью и Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в:

Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи;

группу по борьбе с торговлей людьми Генерального секретариата Интерпола.

К счастью, как отмечают специалисты, казахстанка смогла вернуться на Родину.

"В настоящее время продолжается работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке трудового вовлечения казахстанки за рубежом". Пресс-служба МВД РК

Полиция не перестает напоминать:

"Трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей". Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками. Берегите себя и своих близких!"

Весной 2025 года стало известно, что четверо казахстанцев отправились на заработки в Таиланд, но стали жертвами группировок, которые занимались торговлей людьми. Их перевезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических колл-центрах.