#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.57
612.78
6.61
События

Интерпол спас казахстанку из рабства в Камбодже

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:20 Фото: pxhere
Казахстанское подразделение Интерпола предотвратило трудовое рабство казахстанки в Камбодже, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 4 июля 2025 года, гражданка Казахстана вылетела в Камбоджу по предложению работы администратором в гостинице. Но по прибытии выяснилось, что это было прикрытие. Ей угрожала эксплуатация в условиях трудового рабства.

Казахстанка смогла обратиться за помощью и Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в:

  • Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи;
  • группу по борьбе с торговлей людьми Генерального секретариата Интерпола.

К счастью, как отмечают специалисты, казахстанка смогла вернуться на Родину.

"В настоящее время продолжается работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке трудового вовлечения казахстанки за рубежом".Пресс-служба МВД РК

Полиция не перестает напоминать:

"Трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей". Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками. Берегите себя и своих близких!"

Весной 2025 года стало известно, что четверо казахстанцев отправились на заработки в Таиланд, но стали жертвами группировок, которые занимались торговлей людьми. Их перевезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических колл-центрах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жара до +46, пыльная буря и ливень: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
События
20:01, 03 июля 2025
Жара до +46, пыльная буря и ливень: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау
События
19:45, 03 июля 2025
20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау
Двоих жителей ЗКО осудили за заказное убийство 25-летней давности
События
19:09, 03 июля 2025
Двоих жителей ЗКО осудили за заказное убийство 25-летней давности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: