Интерпол спас казахстанку из рабства в Камбодже
Фото: pxhere
Казахстанское подразделение Интерпола предотвратило трудовое рабство казахстанки в Камбодже, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства за 4 июля 2025 года, гражданка Казахстана вылетела в Камбоджу по предложению работы администратором в гостинице. Но по прибытии выяснилось, что это было прикрытие. Ей угрожала эксплуатация в условиях трудового рабства.
Казахстанка смогла обратиться за помощью и Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в:
- Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи;
- группу по борьбе с торговлей людьми Генерального секретариата Интерпола.
К счастью, как отмечают специалисты, казахстанка смогла вернуться на Родину.
"В настоящее время продолжается работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке трудового вовлечения казахстанки за рубежом".Пресс-служба МВД РК
Полиция не перестает напоминать:
"Трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей". Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками. Берегите себя и своих близких!"
Весной 2025 года стало известно, что четверо казахстанцев отправились на заработки в Таиланд, но стали жертвами группировок, которые занимались торговлей людьми. Их перевезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических колл-центрах.
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