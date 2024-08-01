12-летняя школьница стала мамой: в Минпросвещения прокомментировали ситуацию

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Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 1 августа на брифинге в СЦК рассказала, продолжит ли 12-летняя школьница, которая родила в Павлодарской области, обучение в школе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнула, что подобные случаи беременности школьниц крайне редки. "Безусловно, это возмутительная и тревожная ситуация. Этот факт был замечен педагогами школы, которые начали активно реагировать, подключая психологическую и медицинскую службы. Это произошло дома, с ближайшим родственником, также несовершеннолетним. Изнасилование случилось в октябре 2023 года. На сегодня заведено уголовное дело. Этот несовершеннолетний находится в психиатрической больнице, проводятся определенные экспертизы", – озвучила Оспанова. По ее словам, этот случай находится на контроле Комитета по охране прав детей. "Безусловно, ребенок будет продолжать обучаться. Будет оказана помощь и психологическая, и педагогическая в том числе. Права детей на получение образования защищены Конституцией", – резюмировала Насымжан Оспанова. 23 июля стало известно, что в Щербактинском районе Павлодарской области 12-летняя школьница стала мамой. По данному факту органами внутренних дел ведется расследование. Читайте также В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение Минпросвещения о насильниках пятилетней девочки: Они находятся в жизненно тяжелой ситуации Около 200 пассажиров застряли в аэропорту Астаны

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