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12-летняя школьница стала мамой: в Минпросвещения прокомментировали ситуацию

Школьница , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 12:34 Фото: pixabay
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 1 августа на брифинге в СЦК рассказала, продолжит ли 12-летняя школьница, которая родила в Павлодарской области, обучение в школе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнула, что подобные случаи беременности школьниц крайне редки.

"Безусловно, это возмутительная и тревожная ситуация. Этот факт был замечен педагогами школы, которые начали активно реагировать, подключая психологическую и медицинскую службы. Это произошло дома, с ближайшим родственником, также несовершеннолетним. Изнасилование случилось в октябре 2023 года. На сегодня заведено уголовное дело. Этот несовершеннолетний находится в психиатрической больнице, проводятся определенные экспертизы", – озвучила Оспанова.

По ее словам, этот случай находится на контроле Комитета по охране прав детей.

"Безусловно, ребенок будет продолжать обучаться. Будет оказана помощь и психологическая, и педагогическая в том числе. Права детей на получение образования защищены Конституцией", – резюмировала Насымжан Оспанова.

23 июля стало известно, что в Щербактинском районе Павлодарской области 12-летняя школьница стала мамой. По данному факту органами внутренних дел ведется расследование.

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