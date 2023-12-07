Спецоперация в Алматы: полиция задержала группу рэкетиров

В Алматы задержана группа вымогателей. В полиции города рассказали Zakon.kz о том, что рэкетиры водворены в изолятор временного содержания (ИВС).

В ведомстве уточнили, что на этот раз преступным путем заработать решили заработать пятеро приезжих.

Они были задержаны сотрудниками УБОП Алматы при получении 650 тысяч тенге из затребованного у жертвы миллиона тенге. Деньги злоумышленники вымогали у малознакомого за возврат машины, которой они незаконного завладели некоторое время назад.

"В результате спецоперации результате задержаны пятеро мужчин, старшему из которых 35 лет, младшему 27. Они водворены в ИВС. Данный факт расследуется по ст. 389 УК РК". Пресс-служба ДП Алматы

К слову, двое из задержанных ранее имели судимость по ст. 96 УК РК "Убийство" и ст. 287 УК РК "Браконьерство".

В этот раз в момент задержания у подозреваемых были изъяты порошкообразное вещество растительного происхождения и травматический пистолет.

По указанным предметам назначены соответствующие экспертизы.

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6 декабря 2023 года сообщалось о задержании лжеблогера-вымогателя в Семее. По данным следствия, мужчина несколько лет обманывал работников поездов.